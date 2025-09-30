Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: le dichiarazioni alla vigilia del match della 2ª giornata della League Phase di Champions 202526. Archiviati i due pareggi in campionato, la Juve torna a focalizzarsi sulla Champions League. Dopo il 4-4 contro il Borussia Dortmund all’esordio, i bianconeri sono di scena all’Estadio de la Cerámica nella seconda partita europea contro il Villarreal. LA CONFERENZA STAMPA DI CABAL ALLA VIGILIA DI VILLARREAL JUVE Nel giorno di vigilia, martedì 30 settembre, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alle 19.15 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: «Siamo tutti motivati. A chi non piacerebbe vedere tutti e 3 gli attaccanti insieme ma… Ecco come stanno Bremer e Thuram»