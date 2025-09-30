Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve LIVE | le sue dichiarazioni

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: le dichiarazioni alla vigilia del match della 2ª giornata della League Phase di Champions 202526. Archiviati i due pareggi in campionato, la Juve torna a focalizzarsi sulla Champions League. Dopo il 4-4 contro il Borussia Dortmund all’esordio, i bianconeri sono di scena all’Estadio de la Cerámica nella seconda partita europea contro il Villarreal. LA CONFERENZA STAMPA DI CABAL ALLA VIGILIA DI VILLARREAL JUVE Nel giorno di vigilia, martedì 30 settembre, Igor Tudor interviene in conferenza stampa alle 19.15 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve LIVE: le sue dichiarazioni

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

#Trump nella conferenza stampa a margine dell'incontro con il premier #Netanyahu ha illustrato il piano in 20 punti per portare a #Gaza e in tutto il #MedioOriente quella che ha definito "la pace eterna" - X Vai su X

Palermo - Venezia FC: la conferenza stampa di mister Stroppa IT: https://www.veneziafc.it/news/la-conferenza-stampa-di-giovanni-stroppa-palermo EN: https://www.veneziafc.it/en/news/the-press-conference-of-giovanni-stroppa-palermo #ArancioNeroVerde - facebook.com Vai su Facebook

Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del secondo match di Champions League. L’orario ufficiale - Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del match, valido per la 2ª giornata della League Phase di Champions League Archiviata la Serie A, la Juve si rituffa nell’atmosf ... juventusnews24.com scrive

Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo» - Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26 (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro il V ... Da calcionews24.com