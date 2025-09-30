Conferenza stampa Trpisovsky post Inter Slavia Praga | Ce l’abbiamo messa tutta ma loro sono stati superiori Gli errori di Stanek? Ecco cosa farò con lui

Conferenza stampa Trpisovsky post Inter Slavia Praga: le parole del tecnico dei cechi dopo la sconfitta rimediata in Champions League. La conferenza stampa di Jindrich Trpisovsky al termine di Inter Slavia Praga: l’analisi della sconfitta rimediata in Champions League. ANALISI – « Abbiamo fatto degli errori che l’avversario ha punito. Nel primo tempo non abbiamo giocato come volevamo, non siamo stati tanto bravi. Nella metà campo avversaria perdevamo tanti palloni, quindi sinceramente all’inizio della partita l’Inter ha confermato la sua forza anche su palla inattiva. Era difficile fare fronte a tutto questo. 🔗 Leggi su Internews24.com

