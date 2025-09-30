Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve | Juventus squadra più titolata d’Italia nessuno crede al fatto che…
Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: le dichiarazioni alla vigilia del match della 2ª giornata della League Phase di Champions 202526. Archiviati i due pareggi in campionato, la Juve torna a focalizzarsi sulla Champions League. Dopo il 4-4 contro il Borussia Dortmund all’esordio, i bianconeri sono di scena all’Estadio de la Cerámica nella seconda partita europea contro il Villarreal. LA CONFERENZA STAMPA DI RENATO VEIGA ALLA VIGILIA DI VILLARREAL JUVE Nel giorno di vigilia, martedì 30 settembre, Marcelino è intervenuto in conferenza stampa alle 13.45 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
#Trump nella conferenza stampa a margine dell'incontro con il premier #Netanyahu ha illustrato il piano in 20 punti per portare a #Gaza e in tutto il #MedioOriente quella che ha definito "la pace eterna" - X Vai su X
Palermo - Venezia FC: la conferenza stampa di mister Stroppa IT: https://www.veneziafc.it/news/la-conferenza-stampa-di-giovanni-stroppa-palermo EN: https://www.veneziafc.it/en/news/the-press-conference-of-giovanni-stroppa-palermo #ArancioNeroVerde - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del match, valido per la 2ª giornata della League Phase di Champions League - Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del match, valido per la 2ª giornata della League Phase di Champions League Vigilia di Champions League anche per il Villarre ... Si legge su juventusnews24.com
Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: le dichiarazioni alla vigilia del match della 2ª giornata della League Phase di Champions 2025/26 Archiviati i due pareggi in campionato, la Juve torna ... Scrive juventusnews24.com