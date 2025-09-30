Condò sicuro su San Siro | Il nuovo stadio di Milano un passo fondamentale per il calcio italiano

Condò deciso sulla questione legata al futuro impianto sportivo di Milan e Inter: le parole del giornalista sportivo sul nuovo stadio. Paolo Condò, intervistato negli studi di Sky Sport prima del match di Champions League contro lo Slavia Praga, ha commentato la decisione del Consiglio Comunale di Milano di approvare la vendita di San Siro a Inter e Milan, parlando anche delle evoluzioni della squadra nerazzurra. Il giornalista ha sottolineato come il nuovo stadio rappresenti una grande opportunità per Milano e per il calcio italiano, contribuendo a colmare il gap infrastrutturale con le altre grandi nazioni calcistiche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Condò sicuro su San Siro: «Il nuovo stadio di Milano, un passo fondamentale per il calcio italiano»

