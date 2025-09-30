Condò esalta l’Inter | Unica italiana a partire bene in Champions in Europa è un esempio

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter in Champions League. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò sul Corriere della Sera ha parlato della situazione dell’ Inter in   Champions League dopo la prima giornata. ITALIANE IN CHAMPIONS LEAGUE DOPO LA PRIMA GIORNATA – La prima settimana di calcio totale, con tutte le coppe in mezzo a due importanti giornate di campionato, coglie i nostri grandi club in mezzo al guado. Quello che al momento va meglio, il Milan, non giocando in Europa può ibernare Modric nella sua teca fino a domenica prossima, quando il genio del venerabile croato servirà ad affrontare l’esame Juve. 🔗 Leggi su Internews24.com

cond242 esalta l8217inter unica italiana a partire bene in champions in europa 232 un esempio

© Internews24.com - Condò esalta l’Inter: «Unica italiana a partire bene in Champions, in Europa è un esempio»

In questa notizia si parla di: cond - esalta

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Esalta L8217inter Unica