Condò esalta l’Inter | Unica italiana a partire bene in Champions in Europa è un esempio
Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter in Champions League. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò sul Corriere della Sera ha parlato della situazione dell’ Inter in Champions League dopo la prima giornata. ITALIANE IN CHAMPIONS LEAGUE DOPO LA PRIMA GIORNATA – La prima settimana di calcio totale, con tutte le coppe in mezzo a due importanti giornate di campionato, coglie i nostri grandi club in mezzo al guado. Quello che al momento va meglio, il Milan, non giocando in Europa può ibernare Modric nella sua teca fino a domenica prossima, quando il genio del venerabile croato servirà ad affrontare l’esame Juve. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cond - esalta
