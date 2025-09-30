Condannato per stalking il professore di una scuola serale di Torino | insegue in macchina e inonda di telefonate l’allieva

Otto mesi di carcere e 1.500 euro di risarcimento alla sua vittima, come acconto della cifra più alta che verrà definita con un nuovo processo civile. Termina con questa condanna oggi, 30 settembre, il processo di primo grado al professore di una scuola serale di Torino accusato di stalking e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

SAN MAURIZIO CANAVESE - Un professore è finito a processo accusato di stalking da una sua allieva - Secondo l’accusa, la studentessa sarebbe stata vittima di attenzioni indesiderate e comportamenti inappropriati da parte del prof, che in un caso l’avrebbe anche seguita mentre tornava a casa dopo le ... quotidianocanavese.it scrive