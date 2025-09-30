Condannato per stalking il professore di una scuola serale di Torino | insegue in macchina e inonda di telefonate l’allieva

Torinotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto mesi di carcere e 1.500 euro di risarcimento alla sua vittima, come acconto della cifra più alta che verrà definita con un nuovo processo civile. Termina con questa condanna oggi, 30 settembre, il processo di primo grado al professore di una scuola serale di Torino accusato di stalking e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: condannato - stalking

Pedina e terrorizza la ex. Condannato per stalking a due anni e sei mesi

Condannato per stalking, pedinava e minacciava la ex moglie. Un anno di reclusione

Corruzione e stalking: condannato a più di 4 anni Scoppetta, il carabiniere in servizio alla Procura di Pavia

condannato stalking professore scuolaCondannato per stalking il professore di una scuola serale di Torino: insegue in macchina e inonda di telefonate l’allieva - 500 euro di risarcimento alla sua vittima, come acconto della cifra più alta che verrà definita con un nuovo processo civile. Lo riporta torinotoday.it

condannato stalking professore scuolaSAN MAURIZIO CANAVESE - Un professore è finito a processo accusato di stalking da una sua allieva - Secondo l’accusa, la studentessa sarebbe stata vittima di attenzioni indesiderate e comportamenti inappropriati da parte del prof, che in un caso l’avrebbe anche seguita mentre tornava a casa dopo le ... quotidianocanavese.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Condannato Stalking Professore Scuola