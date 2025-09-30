Condannato per 50 chili di droga nasconde barattolo di cocaina nel bosco | portato in carcere

Siena, 30 settembre 2025 – Nonostante la condanna a 7 anni con rito abbreviato perché trovato nel 2023 con quasi 50 chili di droga, al termine di un blitz delle forze dell’ordine che aveva fatto parlare Siena e la Valdelsa, l’uomo non ha perso l’abitudine. Ed è finito nuovamente nei guai, anche se gli erano stati concessi i domiciliari.  Questa volta la quantità di stupefacente era ben inferiore, poco meno di due etti. Tanto è bastato però a portarlo in cella. Il 39enne straniero, che vive a San Gimignano, è stato infatti arrestato dalla polizia e mercoledì scorso si è svolta la convalida da parte del giudice Sonia Caravelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

