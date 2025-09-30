Condannato per 50 chili di droga nasconde barattolo di cocaina nel bosco | portato in carcere

Siena, 30 settembre 2025 – Nonostante la condanna a 7 anni con rito abbreviato perché trovato nel 2023 con quasi 50 chili di droga, al termine di un blitz delle forze dell’ordine che aveva fatto parlare Siena e la Valdelsa, l’uomo non ha perso l’abitudine. Ed è finito nuovamente nei guai, anche se gli erano stati concessi i domiciliari. Questa volta la quantità di stupefacente era ben inferiore, poco meno di due etti. Tanto è bastato però a portarlo in cella. Il 39enne straniero, che vive a San Gimignano, è stato infatti arrestato dalla polizia e mercoledì scorso si è svolta la convalida da parte del giudice Sonia Caravelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: condannato - chili

In casa con 11 chili di cocaina e una pistola, era già stato condannato: arrestato

Bloccato in viale Regione su un furgone imbottito con quasi 200 chili di hashish: condannato

Due chili di cocaina in una botola sotto i sedili dell’auto: condannato a 4 anni e 8 mesi http://dlvr.it/TNLNSH @LaStampa - X Vai su X

Assolto Gaetano Saracino e condannato Pasquale Napolitano accusati di aver sborsato 200mila euro per finanziare tramite la «Banda della Magliana» di Roma l’acquisto dalla Colombia di 30 chili di cocaina - facebook.com Vai su Facebook

Già condannato per omicidio, 8 anni per droga e armi - Nuova condanna, a otto anni di reclusione, per Myslim Muca, albanese 34enne arrestato il 15 luglio a Bologna dalla polizia per detenzione di oltre 11 chili di cocaina e di una pistola e processato in ... Segnala ansa.it

Angri, oltre mezzo chilo di droga nascosto in una stalla, condannato a 4 anni e 3 mesi - In una stalla aveva nascosto oltre mezzo chilo di marijuana, dal quale erano ricavabili circa 1970 dosi medie singole. Da msn.com