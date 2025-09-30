Concorso fotografico Palermo rifiorisce con Santa Rosalia ecco chi sono i vincitori

Si è svolta questo pomeriggio, nel foyer del Teatro Massimo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, la premiazione del concorso fotograficoPalermo rifiorisce con Santa Rosalia”, promosso dal Comune e giunto alla sua seconda edizione. Quest’anno l’iniziativa è stata realizzata grazie al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

