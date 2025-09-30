Concorso fotografico Palermo rifiorisce con Santa Rosalia ecco chi sono i vincitori
Si è svolta questo pomeriggio, nel foyer del Teatro Massimo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, la premiazione del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, promosso dal Comune e giunto alla sua seconda edizione. Quest’anno l’iniziativa è stata realizzata grazie al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: concorso - fotografico
Palermo, al Teatro Massimo la premiazione del Concorso Fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” e di SISPI “Rosa Digitale” - Il Comune di Palermo annuncia la seconda edizione del Concorso Fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, un‘iniziativa nata con l’obiettivo di creare un archivio storico di immagini del ... Scrive ilsicilia.it
Concorso fotografico "Palermo rifiorisce con Santa Rosalia" - Anche quest'anno il Comune di Palermo, con il patrocinio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, bandisce il concorso fotografico ... Segnala ansa.it