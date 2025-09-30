Concorso Agenzia entrate 2025 per 2.700 posti ufficiali date sedi e cognomi per la prova | ecco quali sono

Lettera43.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi l’ Agenzia delle entrate ha reso ufficiali le date dell’unica prova da sostenere per superare il concorso pubblico del 2025 per 2.700 posti da funzionario. Si tratterà di tre giorni all’interno dei quali saranno suddivisi i nominativi di chi abbia presentato la domanda di partecipazione per la sede prescelta. Si ricorda che per questo maxi concorso si sono candidati quasi 100 mila persone. Inoltre, nella distribuzione dei giorni delle prove l’Agenzia delle entrate ha tenuto conto di vari criteri, tra i quali la residenza dichiarata. Ecco, quindi, qual è il calendario delle date di svolgimento della prova scritta e ulteriori indicazioni utili per superare l’esame. 🔗 Leggi su Lettera43.it

concorso agenzia entrate 2025 per 2700 posti ufficiali date sedi e cognomi per la prova ecco quali sono

© Lettera43.it - Concorso Agenzia entrate 2025 per 2.700 posti, ufficiali date, sedi e cognomi per la prova: ecco quali sono

In questa notizia si parla di: concorso - agenzia

Agenzia delle Entrate, online il bando concorso per 2700 funzionari tributari

Concorso Agenzia delle Entrate 2025, 2.700 posti: prove, requisiti e scadenza

Concorso Agenzia delle Entrate: disponibili 2.700 posti per funzionari tributari

concorso agenzia entrate 2025Maxi concorso Agenzia delle Entrate, dove sarà e quando: le date delle prove scritte - Pubblicate le date delle prove scritte del maxi concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 2. Scrive fanpage.it

concorso agenzia entrate 2025Concorso Agenzia delle Entrate, le date delle prove scritte - tributari; il 28 ottobre, invece, quello per 250 funzionari tecnici nel settore dei servizi ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Agenzia Entrate 2025