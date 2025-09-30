Concorso Agenzia entrate 2025 per 2.700 posti ufficiali date sedi e cognomi per la prova | ecco quali sono
Nella giornata di oggi l’ Agenzia delle entrate ha reso ufficiali le date dell’unica prova da sostenere per superare il concorso pubblico del 2025 per 2.700 posti da funzionario. Si tratterà di tre giorni all’interno dei quali saranno suddivisi i nominativi di chi abbia presentato la domanda di partecipazione per la sede prescelta. Si ricorda che per questo maxi concorso si sono candidati quasi 100 mila persone. Inoltre, nella distribuzione dei giorni delle prove l’Agenzia delle entrate ha tenuto conto di vari criteri, tra i quali la residenza dichiarata. Ecco, quindi, qual è il calendario delle date di svolgimento della prova scritta e ulteriori indicazioni utili per superare l’esame. 🔗 Leggi su Lettera43.it
