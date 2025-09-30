Concorsi per 2700 e 250 funzionari | fissate le date delle prove scritte

Fiscooggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito dell’Agenzia il calendario di due distinte procedure, che si svolgeranno in diverse città italiane dal 28 al 31 ottobre e che sono finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

