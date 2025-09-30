Concorsi per 2700 e 250 funzionari | fissate le date delle prove scritte
Sul sito dell’Agenzia il calendario di due distinte procedure, che si svolgeranno in diverse città italiane dal 28 al 31 ottobre e che sono finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
Concorso Agenzia delle Entrate, le date delle prove scritte - tributari; il 28 ottobre, invece, quello per 250 funzionari tecnici nel settore dei servizi ... Riporta tg24.sky.it
AGENZIA ENTRARE, CONCORSI PER 2.700 FUNZIONARI TRIBUTARI E 250 FUNZIONARI TECNICI - Sono online i calendari delle prove scritte per due concorsi dell’Agenzia delle Entrate, finalizzati all’assunzione di personale a tempo indeterminato. Scrive 9colonne.it