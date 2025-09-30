Concorsi per 2700 e 250 funzionari | fissate le date delle prove scritte

Fiscooggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito dell’Agenzia il calendario di due distinte procedure, che si svolgeranno in diverse città italiane dal 28 al 31 ottobre e che sono finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Concorsi Comune di Firenze, pubblicati due bandi per 79 posti da funzionari e istruttori amministrativi

Concorsi Agea 2025, due bandi per funzionari: requisiti e invio domanda

Concorsi per 2700 e 250 funzionari: fissate le date delle prove scritte

concorsi 2700 250 funzionariProva scritta il 28 ottobre 2025 per il Concorso Agenzia delle Entrate 250 funzionari tecnici. Ecco l’avviso e le informazioni utili - La prova scritta per il concorso per 250 funzionari tecnici, bandito dall’Agenzia delle Entrate (ADE), si svolgerà il 28 ottobre 2025. Scrive ticonsiglio.com

concorsi 2700 250 funzionariConcorso Agenzia delle Entrate, le date delle prove scritte - tributari; il 28 ottobre, invece, quello per 250 funzionari tecnici nel settore dei servizi ... Riporta tg24.sky.it

