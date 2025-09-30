Concorsi per 2700 e 250 funzionari | fissate le date delle prove scritte
Sul sito dell’Agenzia il calendario di due distinte procedure, che si svolgeranno in diverse città italiane dal 28 al 31 ottobre e che sono finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
Concorsi per 2700 e 250 funzionari: fissate le date delle prove scritte
Prova scritta il 28 ottobre 2025 per il Concorso Agenzia delle Entrate 250 funzionari tecnici. Ecco l’avviso e le informazioni utili - La prova scritta per il concorso per 250 funzionari tecnici, bandito dall’Agenzia delle Entrate (ADE), si svolgerà il 28 ottobre 2025. Scrive ticonsiglio.com
Concorso Agenzia delle Entrate, le date delle prove scritte - tributari; il 28 ottobre, invece, quello per 250 funzionari tecnici nel settore dei servizi ... Riporta tg24.sky.it