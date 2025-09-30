Concorsi Agea 2025 due bandi per funzionari | requisiti e invio domanda

Nella giornata del 29 settembre 2025, l’ Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha pubblicato due bandi per altrettanti concorsi nei quali si cercano funzionari. Nello specifico, il primo concorso riguarda la copertura di nove posti di funzionario con formazione contabile. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo indeterminato e a orario pieno nell’ex area C, livello economico C1. Il secondo concorso riguarda il reperimento di quattro funzionari con formazione statistica. Anche questo bando prevede assunzioni con contratto a tempo indeterminato e a orario pieno. L’area geografica di lavoro è nella regione Lazio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

