Concordato preventivo biennale | oggi 30 settembre scade il termine per aderire
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ultimo giorno utile per le partite Iva. Martedì 30 settembre segna la scadenza ufficiale per aderire al concordato preventivo biennale (Cpb), lo strumento che consente alle partite Iva di mettersi al riparo da possibili controlli fiscali. Con questo meccanismo, introdotto dal governo Meloni, i contribuenti possono pagare le imposte non sui guadagni effettivi, ma sulla base di una proposta calcolata dall’Agenzia delle entrate valida per due anni. Secondo il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, questa misura ha già portato nelle casse dello Stato 1,6 miliardi di euro, facendo emergere dal sommerso 190mila contribuenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: concordato - preventivo
Forteto, cala il sipario: respinta la richiesta di concordato preventivo
Un investitore per Crik Crok, via a concordato preventivo
Decadenza Rottamazione quater: quando fa decadere anche il concordato preventivo?
? Scadenza 30/09: le Partite IVA con ISA possono aderire al Concordato preventivo biennale 2025–26. Accordo con il Fisco per stabilire in anticipo reddito e imposte per 2 anni. Esclusi: forfettari, chi supera 5,16 mln € e chi ha aderito al 1° biennio. http:// - X Vai su X
Concordato Preventivo Biennale: scade il prossimo 30 settembre il termine per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025/2026 Leggi l'articolo completo - facebook.com Vai su Facebook
Fisco, ultimo giorno per aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026. Cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fisco, ultimo giorno per aderire al concordato preventivo biennale 2025- tg24.sky.it scrive
Concordato biennale, Leo: “Nessuna proroga, confermata la scadenza” - Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha escluso proroghe per il concordato biennale. Da italiaoggi.it