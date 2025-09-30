Concordato preventivo biennale | oggi 30 settembre scade il termine per aderire

Ultimo giorno utile per le partite Iva. Martedì 30 settembre segna la scadenza ufficiale per aderire al concordato preventivo biennale (Cpb), lo strumento che consente alle partite Iva di mettersi al riparo da possibili controlli fiscali. Con questo meccanismo, introdotto dal governo Meloni, i contribuenti possono pagare le imposte non sui guadagni effettivi, ma sulla base di una proposta calcolata dall'Agenzia delle entrate valida per due anni. Secondo il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, questa misura ha già portato nelle casse dello Stato 1,6 miliardi di euro, facendo emergere dal sommerso 190mila contribuenti.

