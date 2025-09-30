Conclusa l' operazione Mare sicuro 2025 | meno incidenti marittimi anche grazie alla prevenzione

Si è conclusa lo scorso 21 settembre l’operazione estiva Mare e Laghi Sicuri 2025, condotta dalla guardia costiera lungo le coste dell'intera Sicilia orientale, di competenza della Direzione Marittima di Catania. In tre mesi di attività sono state soccorse 126 persone e 40 imbarcazioni, con oltre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: conclusa - mare

Conclusa la bonifica dell'area ex Vacis a Porta a Mare: monitoraggio falde per 3 anni

Si è conclusa "Polignano a Mare Città della Musica - Omaggio a Domenico Modugno - Grandi Artisti, Bande in Festa", la manifestazione di tre giorni sulla musica.

Marsala, conclusa la seconda edizione di “Per alto mare aperto” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Si è conclusa "Polignano a Mare Città della Musica - Omaggio a Domenico Modugno - Grandi Artisti, Bande in Festa", la manifestazione di tre giorni sulla musica. - X Vai su X

Guardia Costiera, bilancio 2025 di Mare e Laghi Sicuri: più salvataggi e controlli - 000 mq di spiagge liberate dalle occupazioni abusive ... rainews.it scrive

Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, il bilancio della Guardia Costiera nel Lazio - Si è conclusa lo scorso 15 settembre l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, la tradizionale campagna di prevenzione e sicurezza condotta dalle Capitanerie di Porto – Guardia costiera ormai da oltre ... Da terzobinario.it