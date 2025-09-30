Concerto Versatile e Concerto a Ruota Libera | weekend musicale alla Rosso Tiziano
La chiesa dei Santi Nazzaro e Celso celebra i suoi primi mille anni con un ampio programma di mostre ed eventi. Ad arricchire ulteriormente l’offerta delle iniziative verranno proposti, sabato 4 e domenica 5 ottobre alle ore 17, due importanti momenti musicali diretti da Patrizia Bernelich.Sabato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: concerto - versatile
Antonella Ruggiero - Concerto versatile - facebook.com Vai su Facebook