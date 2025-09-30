Concerto per violoncello a Palazzo Miniscalchi

Domenica 12 ottobre in collaborazione con l’Associazione Culturale Milaresol, la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo ospiterà a Palazzo Miniscalchi Francesco Mariozzi, violoncellista di rilievo internazionale, che ha suonato come primo violoncello in prestigiose orchestre e festival collaborando. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: concerto - violoncello

"Violoncello tardobarocco a Wien e Napoli", concerto alla Collegiata di Santo Stefano

Allieva del Conservatorio in partenza per un concerto, ma le rubano il violoncello: “Aiutatemi a ritrovarlo”

"Intorno a la Serenissima", concerto di organo e violoncello con i maestri Fabio Ciofini e Alessandra Montani

XXVIII Festival Concertistico Internazionale – Organi storici del Vicentino Un patrimonio da ascoltare Venerdì 3 Ottobre 2025 – ore 20:45 Chiesa Parrocchiale, Vivaro di Dueville CONCERTO Violoncello, Organo e Clavicembalo Manuel Tomadin - facebook.com Vai su Facebook

#OnAir Concerto per violoncello e orchestra in la minore RV420 by Antonio Vivaldi (1678-1741) #WalterVestidello #Sonatori -> Listen live: http://bit.ly/playVCR1 - X Vai su X

Suoni in Palazzo Pfanner. Gran finale con Vivaldi - L’appuntamento è per sabato, dopdomani, alle 21 nella elegantissima sala della musica di Palazzo Pfanner, con le “Le 4 ... Come scrive msn.com

Oggi l’Ora del concerto con due giovani talenti - Weekend ricco di musica a Prato con due eventi curati da Camerata e Scuola Verdi: concerto di violoncello e pianoforte oggi alle 17 al Palazzo della musica e concerto soul domani alle 10 al Museo di ... Da lanazione.it