Grande attesa il 19 ottobre per il ritorno di “Lady Gaga” e del concerto, il 10 ottobre di un’icona della musica: Patty Smith. Si comincia il 1° ottobre, all’Arena di Verona, con il concerto di Francesco Gabbani in una delle tappe del suo “Dalla tua parte” tour. Ricordiamo che Gabbani da settembre è uno dei giudici della nuova stagione di X Factor. Brunori Sas occuperà il 3 ottobre il medesimo palco veronese con la sua orchestra per uno dei suoi concerti. Olly invece dopo Milano sarà a Genova, il 4 ed il 5 ottobre, a Casalecchio di Reno l’8 ottobre, al Forum di Assago dal 10, a Roma il 14 e 15 e poi a Napoli, il 17 ottobre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Concerti di ottobre 2025 in Italia: date e biglietti