Concerti d' autunno a Bologna | Olly Katy Perry Radiohead e tutte le star

Tre mesi di concertoni fra Unipol Arena e teatri cittadini. Ecco la guida. Occhi puntati su Raf, Marracash, Mumford & Sons, Giorgia e Annalisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerti d'autunno a Bologna: Olly, Katy Perry, Radiohead e tutte le star

In questa notizia si parla di: concerti - autunno

Concerti in Emilia-Romagna: un autunno imperdibile con Katy Perry, Radiohead, Olly ed Elisa

Migliori concerti a Bologna, guida all'autunno dei club

L'armonie trio inaugura i “Concerti d’autunno”

Nuovo mese e nuovi concerti: scaldiamo l’autunno a tempo di rockabilly SABATO 4 OTTOBRE alle 21.30 alla Festa dei Crotti di Albavilla (CO). Ci troverete al Crott da Vitur! Vi aspettiamo per ballare - facebook.com Vai su Facebook

“Dialoghi d’autunno”, proseguono i concerti a la Mortella - X Vai su X

La voce unica e inimitabile di Giorgia e la regina del pop Annalisa - Poi altri grandissimi nomi: da X Factor all’Unipol Arena, il 6 dicembre c’è la voce unica e inimitabile di Giorgia, il 10 sempre all’Unipol un’altra regina del pop italiano come Annalisa e la stessa ... ilrestodelcarlino.it scrive

Halloween con De Gregori a Bologna e Monsterland all'Autodromo di Imola - E il 31, proprio nella Notte delle Strege, si spazia dalla ‘vecchia scuola’ di Francesco De Gregori (all’EuropAuditorium) alla nuova, con una scorpacciata di trap ed elettronica all’Autodromo di Imola ... Da ilrestodelcarlino.it