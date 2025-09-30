Conceicao Juve semaforo verde verso il Villarreal! Ottime notizie sul fronte portoghese come potrebbe essere impiegato in Champions

Conceicao Juve, il portoghese è pronto per la Champions: superato il problema fisico, ora si candida per un posto al fianco di Yildiz. Missione compiuta. Il piano di gestione studiato da  Igor Tudor  e dal suo staff ha dato i suoi frutti:  Francisco Conceicao è pienamente recuperato e pronto a tornare protagonista nella notte più importante, quella della Champions League. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, l’esterno portoghese è tornato a lavorare con i compagni e si candida prepotentemente per una maglia da titolare nella sfida di domani contro il  Villarreal. Conceicao Juve: la tentazione di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

