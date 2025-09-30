Con questo centrosinistra nelle Marche e in Italia Meloni può dormire sogni tranquilli

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivo nelle Marche da 25 anni, oltre a essere per metà marchigiano. Conosco le realtà della regione quanto basta per avanzare un’affermazione netta: il risultato di questa tornata elettorale – che vede il presidente uscente della regione Francesco Acquaroli vincente sul candidato di centrosinistra, l’europarlamentare Matteo Ricci – ci dice molto più di qualsiasi altra competizione regionale a venire che Giorgia Meloni e il centrodestra continueranno a governare anche l’Italia per almeno un decennio. Tale affermazione è supportata da alcuni elementi che provo a sintetizzare. Innanzitutto, Matteo Ricci è un animale politico di razza, in assoluto il miglior candidato che il centrosinistra poteva individuare per provare a scalzare dalla poltrona di governatore Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

con questo centrosinistra nelle marche e in italia meloni pu242 dormire sogni tranquilli

© Ilfattoquotidiano.it - Con questo centrosinistra, nelle Marche e in Italia, Meloni può dormire sogni tranquilli

In questa notizia si parla di: centrosinistra - marche

Il Generale Vannacci ad Ancona: «Matteo Ricci in Europa vota contro le Marche. Il centrosinistra propone solo povertà»

Marche, indagato il candidato del centrosinistra Matteo Ricci: “Sorpreso e amareggiato”

Avviso di garanzia per Ricci, candidato del centrosinistra nelle Marche. «Indagine su lavori pubblici quando era sindaco di Pesaro»

centrosinistra marche italia meloniMarche Acquaroli bis, Ricci 8 punti sotto: Meloni ribalta Lega e Pd, spunta la dedica a Berlusconi - Le elezioni regionali delle Marche del 2025 hanno confermato Francesco Acquaroli presidente con un vantaggio netto su Ricci. Da italiaoggi.it

centrosinistra marche italia meloniMarche, bis di Acquaroli. FdI primi, crolla la Lega. Meloni: “Il voto ci premia” - Regionali, rieletto il governatore uscente che stacca Ricci di 8 punti. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Centrosinistra Marche Italia Meloni