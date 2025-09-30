Con questo centrosinistra nelle Marche e in Italia Meloni può dormire sogni tranquilli

Vivo nelle Marche da 25 anni, oltre a essere per metà marchigiano. Conosco le realtà della regione quanto basta per avanzare un’affermazione netta: il risultato di questa tornata elettorale – che vede il presidente uscente della regione Francesco Acquaroli vincente sul candidato di centrosinistra, l’europarlamentare Matteo Ricci – ci dice molto più di qualsiasi altra competizione regionale a venire che Giorgia Meloni e il centrodestra continueranno a governare anche l’Italia per almeno un decennio. Tale affermazione è supportata da alcuni elementi che provo a sintetizzare. Innanzitutto, Matteo Ricci è un animale politico di razza, in assoluto il miglior candidato che il centrosinistra poteva individuare per provare a scalzare dalla poltrona di governatore Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

