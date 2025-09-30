Con machete pistola e droga al supermercato | blitz dei carabinieri in via Arno

Un normale turno di lavoro si è trasformato in un episodio da cronaca nera. Nella serata di domenica 28 settembre, un’addetta di un supermercato di via Arno, a Bologna, ha segnalato la presenza di un uomo che portava alla cintura una probabile arma da taglio.Immediato l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: machete - pistola

45enne arrestato con pistola, cocaina e machete: blitz dei carabinieri

Il sessantenne era in possesso di un machete e di una pistola ad aria compressa funzionate coi pallini di piombo (è di libera vendita, non serve un porto d’armi per esserne in possesso ma basta aver raggiunto la maggiore età). - facebook.com Vai su Facebook

Rieti, blitz nel boschetto della droga: i pusher sparano ai carabinieri - Colpo di pistola sparato contro i carabinieri che stavano effettuando un blitz in un boschetto della droga a Roccasinibalda. Si legge su ilmessaggero.it

Con passamontagna e pistola assaltano supermercato a San Giuliano: incastrati dai tatuaggi ai lati del collo - San Giuliano Milanese (Milano), 14 aprile 2025 – Hanno messo a segno una rapina in un supermercato di San Giuliano Milanese, con una pistola finta e il volto coperto da un passamontagna. ilgiorno.it scrive