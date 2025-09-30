Con Leone XIV la messa della vigilia di Natale a San Pietro torna alle 22

Ratzinger l’aveva anticipata alle 21.30, poi Francesco l’anticipò ulteriormente alle 19.30 a causa della pandemia, e la mantenne a quell’orario per l’avanzare dell’età. 🔗 Leggi su Repubblica.it

