Con Acquaroli vince ancora la Generazione Atreju E tanti cari saluti a quelli che FdI non ha classe dirigente
Ha sostenuto Matteo Ricci, commentando la propria sconfitta nelle Marche, che il suo «vero avversario è stata Giorgia Meloni, non Francesco Acquaroli ». Si tratta di una frase che tradisce più di un intento consolatorio: il retropensiero, infatti, è sempre quello della donna sola al comando, unica fautrice dei successi del centrodestra e, ancora di più, di un partito di destra che tolta lei non ha appeal, competenze, capacità. È l’antico tormentone dell’assenza di classe dirigente in FdI, che periodicamente viene ritirato fuori dalla sinistra politica e da dotti commentatori. Ma proprio il voto nelle Marche conferma, per l’ennesima volta e qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, quanto sia sbagliata e in malafede questa lettura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Nelle Marche vince la generazione Meloni. Chi è Francesco Acquaroli - Il governatore, vecchio amico della premier, fa parte di una lunga schiera di politici che partiti da Azione Giovani e cresciuti con le feste di Atreju sono diventati la vera classe dirigente di Frate ...
