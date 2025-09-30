con acquaroli vince ancora la generazione atreju e tanti cari saluti a quelli che fdi non ha classe dirigente

Ha sostenuto Matteo Ricci, commentando la propria sconfitta nelle Marche, che il suo «vero avversario è stata Giorgia Meloni, non Francesco Acquaroli ». Si tratta di una frase che tradisce più di un intento consolatorio: il retropensiero, infatti, è sempre quello della donna sola al comando, unica fautrice dei successi del centrodestra e, ancora di più, di un partito di destra che tolta lei non ha appeal, competenze, capacità. È l’antico tormentone dell’assenza di classe dirigente in FdI, che periodicamente viene ritirato fuori dalla sinistra politica e da dotti commentatori. Ma proprio il voto nelle Marche conferma, per l’ennesima volta e qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, quanto sia sbagliata e in malafede questa lettura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

