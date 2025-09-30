Comunità Montana la solidarietà di Cirocco agli operai senza stipendi

Tempo di lettura: 2 minuti Solidarietà piena agli operai forestali del Fortore, costretti da anni a stipendi che arrivano un mese sì e dieci no. La priorità per ogni giunta della Comunità montana è – da sempre – la risoluzione del problema “dei forestali”. Pochi mesi fa ne sono stati assunti dei nuovi, circa quaranta. Leggiamo oggi che la giunta in carica afferma di trovarsi al cospetto della “ totale mancanza di informazioni certe sulla tempistica di erogazione dei fondi necessari da parte della Regione Campania”. Possiamo intendere, quindi, che la questione non è alla portata della Comunità montana, un ente svilito di ogni funzione, finanche quella politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

