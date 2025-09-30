Comunità energetica il Comune avvia il percorso con i soggetti interessati
Si è svolto a Palazzo Farnese un incontro che segna un passaggio decisivo nel percorso di sostenibilità ambientale della città: la presentazione e il confronto sulla costituzione della prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale (Cers) del Comune di Piacenza. Alla presenza della sindaca Katia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
COMUNITA' ENERGETICA DI ISORELLA: LA NOSTRA RICHIESTA TRASMESSA AL SINDACO IN DATA 3 SETTEMBRE DI ORGANIZZARE UN INCONTRO PUBBLICO. Le richieste per accedere al contributo a fondo perduto del 40% possono essere present - facebook.com Vai su Facebook
COMUNITA' ENERGETICA FIDENZA 2030: Segnaliamo l'iniziativa Comunità Energetica di Fidenza 2030 http://dlvr.it/TN84d2 - X Vai su X
Debutta la Comunità energetica del Comune - Il percorso della Comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune inizia il suo cammino. Riporta lanazione.it
Corinaldo avvia iter per una Comunità Energetica Rinnovabile - Il comune di Corinaldo ufficializza l'iter per la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile in occasione dell'iniziativa M'illumino di meno, proponendo una settimana di sensibilizzazione al ... Secondo ansa.it