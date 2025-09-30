Comunicazione per i concorrenti Grande Fratello prima puntata e subito una grande sorpresa

Il Grande Fratello 2025 ha preso ufficialmente il via con la sua prima puntata, andata in onda lunedì 29 settembre su Canale 5 e condotta per la prima volta da Simona Ventura. Un debutto molto atteso che ha segnato anche i 25 anni dalla nascita del reality show più longevo della televisione italiana. La serata si è aperta con l’ingresso della nuova padrona di casa, accolta da applausi ed entusiasmo, e con un messaggio subito emblematico: “Siamo qui a festeggiare i primi 25 anni del GF. Il suo Giubileo”, ha detto Ventura, prima di rivolgere un saluto ad Alfonso Signorini, storico conduttore delle edizioni “vip” degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it