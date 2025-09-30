(Arv) Venezia 30 set. 2025 - Si è svolta nei giorni scorsi a Venezia, a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la riunione del Consiglio Direttivo del Vespa Club d'Italia. Ad accogliere il Direttivo, il cui Segretario nazionale è Alessia Galiotto, è stato il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, insieme alla consigliera Milena Cecchetto (Lega-LV). L'Associazione, che ad oggi vanta più di 90.000 tesserati sparsi su 905 Vespa club affiliati in tutta Italia, ha come scopo la promozione dell'attività vespistica e la conservazione del patrimonio vespistico. “La Vespa è un'icona della storia del nostro paese: il suo valore non è solo sportivo ma turistico, culturale e ricreativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti riceve Consiglio Direttivo Vespa Club d'Italia