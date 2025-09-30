Comunicato Stampa | Erminia Giorno nominata nel Cda della Direzione Regionale dei Musei Nazionali Calabria
Un passo importante per la cultura calabrese: la Direzione regionale Musei Nazionali Calabria, articolazione territoriale del Ministero della Cultura con sede a Cosenza, ha un nuovo Consiglio di amministrazione, chiamato a guidare la valorizzazione e gestione del ricco patrimonio museale e archeologico della regione. A catturare l'attenzione è soprattutto la nomina di Erminia Giorno, Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza e di Unioncamere Calabria, figura di primo piano nel panorama istituzionale ed economico della regione e nazionale. La sua nomina segna una svolta strategica, perché porta nel Consiglio una visione capace di integrare cultura ed economia, innovazione e sviluppo territoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
