Comunicato Stampa | CRV - Ok a provvedimenti su accreditamenti terapie pediatriche e medicinali

(Arv) Venezia 30 set. 2025 - La Quinta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna alla quale ha partecipato l'assessore regionale Manuela Lanzarin, ha dato il proprio via libera a due pareri alla Giunta e a una Rendicontazione in materia sociosanitaria. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

