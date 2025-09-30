Comunicato Stampa | CRV - Ok a PGR su elenco di Comandanti e Responsabili di polizia locale
(Arv) Venezia 30 set. 2025 - La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), ha dato oggi il proprio via libera, a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 562 che detta le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco di Comandanti e Responsabili di polizia locale, in attuazione dell'articolo 10 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24; l'elenco può essere utilizzato, in via facoltativa, dagli enti locali per individuare i soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di polizia locale in Veneto e mira ad assicurare criteri omogenei di selezione e individuazione dei profili apicali del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
