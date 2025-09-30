Comunicato Stampa | CRV - Approvati provvedimenti su cultura del cavallo identità veneta e Leoni Marciani

(Arv) Venezia 30 set. 2025 - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), ha dato oggi il proprio via libera a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 564 di approvazione degli avvisi pubblici relativi a una serie di iniziative previste nel Programma annuale di valorizzazione culturale e sociale del cavallo di cui alla l. reg. n. 42025, che ha novellato in questo senso la l. reg. n. 92018. Via libera, infine, anche al parere n. 561, riguardante le iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta nel 2025, e n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

