Comunicato Stampa | CRV - Approvati provvedimenti su cultura del cavallo identità veneta e Leoni Marciani
(Arv) Venezia 30 set. 2025 - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), ha dato oggi il proprio via libera a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 564 di approvazione degli avvisi pubblici relativi a una serie di iniziative previste nel Programma annuale di valorizzazione culturale e sociale del cavallo di cui alla l. reg. n. 42025, che ha novellato in questo senso la l. reg. n. 92018. Via libera, infine, anche al parere n. 561, riguardante le iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta nel 2025, e n. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Approvato il Bilancio Consolidato 2024 - un risultato positivo di oltre 18 milioni di euro. Nel link il comunicato stampa completo: https://www.comune.fiumicino.rm.it/it/news/approvato-il-bilancio-consolidato-2024-un-risultato-positivo-di-oltre-18-milioni-di-euro - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato stampa Motivazione e coinvolgimento dei lavoratori: il motore che tiene in piedi produttività e futuro delle imprese Quasi l’80% degli occupati si dichiara motivato, ma solo uno su 4 tra gli under 45. Per quasi la metà il lavoro ha perso centralità e - X Vai su X
Comunicato Stampa: CRV - Ok a provvedimenti su accreditamenti, terapie pediatriche e medicinali - La Quinta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega- Segnala iltempo.it
Comunicato Stampa: CRV - Approvati pareri su gestione del patrimonio di unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere - Approvati pareri su gestione del patrimonio di unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere (Arv) Venezia 16 set. Da laprovinciadicomo.it