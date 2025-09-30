Comunicato Stampa | CRV - Approvata legge che autorizza l' esercizio provvisorio 2026 della Regione del Veneto
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Comunicato stampa N. 1023 - 29 settembrte 2025 - 1° ottobre a Palazzo Zanca il convegno “Eventi meteorologici estremi e cambiamenti climatici: dalla previsione alla prevenzione” Un momento di confronto tecnico-scientifico e di memoria collettiva a 16 anni - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato Stampa - 23 Settembre 2025 Le reti sociali hanno documentato, negli ultimi giorni, una violazione da parte di ignoti della ex residenza italiana in Calle...... - X Vai su X
Comunicato Stampa: CRV - Approvata legge che autorizza l'esercizio provvisorio 2026 della Regione del Veneto - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... Secondo iltempo.it
Comunicato Stampa: CRV - Approvati provvedimenti su cultura del cavallo, identità veneta e Leoni Marciani - Sesta commissione, approvati Pareri su iniziative di valorizzazione della cultura del cavallo, dell’identità veneta e dei Leoni Marciani (Arv) Venezia 30 set. Da gazzettadiparma.it