Comunicato Stampa | Approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-28 del Consiglio regionale del Veneto

(Arv) Venezia 30 set. 2025 - L'assemblea legislativa veneta ha dato oggi all'unanimità il proprio via libera alla proposta di deliberazione amministrativa n. 102 relativa al bilancio di previsione finanziario 2026-28 del Consiglio regionale, licenziata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio e illustrata in aula dalla vicepresidente dell'assemblea Francesca Zottis (Partito Democratico). In sintesi, il fabbisogno finanziario del Consiglio, del Garante regionale dei diritti della persona, del Comitato regionale per le comunicazioni e dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne supera di poco i 50 milioni di euro; i fondi regionali trasferiti dalla Giunta per il funzionamento del Consiglio, del Garante, del Corecom e dell'Osservatorio rimangono sostanzialmente invariati per il triennio 2026-28 rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it
