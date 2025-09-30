Comuni sciolti per mafia | siglato a Foggia il ' codice di comportamento' per i dipendenti pubblici

Non solo una ‘bussola’ per orientare correttamente l’operato dei dipendenti pubblici – anima e cuore delle amministrazioni –, ma soprattutto uno strumento operativo per prevenire, riconoscere e fronteggiare eventuali fenomeni corruttivi. È il nuovo ‘Codice di comportamento’ dei dipendenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Comuni sciolti per mafia, il “dramma umano e dell’intera comunità” nel libro di Riccardi

Foggia, presentato il nuovo Codice di comportamento per i Comuni sciolti: ospiti Borrometi e Di Giannantonio

Comuni sciolti per mafia, cosa cambia per i dipendenti? Le nuove strategie condivise per rafforzare etica e trasparenza

Foggia, il patto di legalità con l'Anac dei sei Comuni sciolti per mafia - Siglato a Foggia dal’ Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), dalla Prefettura di Foggia, Anci Puglia e sei Comuni della provincia – Foggia, Manfredonia, Cerignola, Mattinata, Monte Sant’Angelo e ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Mafia, sciolti i Comuni di Corleone e Tropea - Due Comuni, in Sicilia e Calabria, sono stati sciolti per mafia dal Consiglio dei ministri. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it