Comuni ' morosi' per circa 170.000 euro arriva la ' batosta' dal Tar
La quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Maria Abbruzzese, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Curatela Fallimentare di Jacta Srl, assistita dall'avvocato Francesco Paolo Bello, contro i comuni di San Nicola la Strada e Maddaloni.In pratica. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: comuni - morosi
Comune di Napoli ? ' Gli inquilini privati morosi, in possesso dei requisiti e nelle condizioni indicate dall'avviso, possono present - facebook.com Vai su Facebook
? Avviso pubblico per l’accesso Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli La domanda può essere presentata online fino al 31/12/2025. Per scaricare l'avviso e gli allegati, è possibile consultare il sito istituzionale https://ow.ly/U9XA50WHqxj - X Vai su X
Comuni morosi Sospeso il blocco delle discariche - Sospeso lo sciopero di Federlazio in seguito all impegno da parte dei Comuni «morosi» di Monterotondo, Nettuno, Pomezia e Cittaducale a risolvere la questione e un nuovo appuntamento, fissato il 17 ... Secondo ilgiornale.it
Comuni morosi: Cartello sociale Agrigento, “ai Comuni è consentito non pagare, ai cittadini disoccupati no” - Ammontano ad oltre 800mila euro le utenze non pagate dai Comuni per servizi già ricevuti nelle proprie strutture (sedi municipali, scuole e strutture varie). Segnala agensir.it