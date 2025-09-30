Comune Milano approva vendita San Siro
4.14 Il consiglio comunale di Milano ha approvato, dopo quasi 12 ore di seduta, la proposta di delibera che prevede la vendita a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree attigue. A poche dalla scadenza della proposta di Milan e Inter, la delibera è passata col voto della maggioranza del Pd,tranne 3 contrari,dei Riformisti compatti, della lista Sala tranne il capogruppo dimissionario Fumagalli che non ha partecipato al voto e il No di Verdi,FdI, Lega,Noi Moderati.FI è uscita dall'aula ma un consigliere ha votato contro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: comune - milano
Terremoto edilizia a Milano, la rete del costruttore: “Voleva sponde in Comune. E offriva consulenze”
Urbanistica a Milano, il caso Pella infiamma il Consiglio a Concorezzo: “Chiarezza sui rapporti col Comune”
Lo scandalo urbanistica a Milano ferma i cantieri che farebbero bene alla città. L’Sos di Progetto Arca: “In Comune nessuno firma più nulla”
AVVISO PUBBLICO Il Comune di Milano ha pubblicato l’avviso per L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI MERCATINI DI NATALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 4 PER L’ANNO 2025 Scadenza invio domande: - facebook.com Vai su Facebook
Enrico #Marcora, consigliere di #FDI al comune di #Milano, sulla vendita dello stadio di #SanSiro a #Inter e #Milan: ? "Noi non sappiamo a chi vendiamo. Una società delle Cayman islands è il beneficiario. Chi c'è dietro, la 'ndrangheta?" "Che tintinnino - X Vai su X
Il Consiglio comunale di Milano approva la vendita dello stadio San Siro - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan Il documento è stato ... Come scrive ansa.it
Inter e Milan, Giunta Milano approva la delibera di vendita di San Siro: le news - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter e Milan, Giunta Milano approva la delibera di vendita di San Siro: le news ... Lo riporta sport.sky.it