Comune la Uil-Fpl | Bene le progressioni verticali ma parametrate per i distacchi sindacali
“L'amministrazione comunale ha chiuso il confronto sulla definizione dei criteri delle progressioni di carriera di 585 unità” lo afferma in una nota è il segretario regionale della Uil-fpl Totò Sampino che prosegue “fin dal primo incontro, la nostra organizzazione sindacale ha rappresentato come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: comune - bene
Lo scandalo urbanistica a Milano ferma i cantieri che farebbero bene alla città. L’Sos di Progetto Arca: “In Comune nessuno firma più nulla”
“Ci sto? Affare fatica!”: a Mogliano trenta giovani al lavoro per il bene comune
Il bene comune: al via le riprese del nuovo film di Rocco Papaleo con tre magnifiche star femminili
La riflessione del presidente del Comitato sannita 'Acqua bene comune' - facebook.com Vai su Facebook
UIL FPL: "Un clima insostenibile contro funzionario del comune" - Un clima ormai insostenibile è quello che si è venuto a creare nel comune dell'Isola del Giglio, non certo collegato agli eventi meteorologici ma ad una situazione interna difficile, acuita da i conti ... Secondo giglionews.it
Polizia Municipale: risposta al Comunicato Stampa UIL FPL - Siamo i Sovrintendenti Monti Giuseppe e Cante Lucia, ed Assistente Scelto Brothel Marcello, appartenenti alla Polizia Locale di Isola del Giglio. Segnala giglionews.it