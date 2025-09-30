comune in piazza at plures e publiacqua fra talk e incontri

Arriva “ Comune in piazza “. Tra il 9 e l’11 ottobre Anci Toscana organizzerà a Scandicci una nuova iniziativa per portare le donne e gli uomini dell’ amministrazione comunale e delle società partecipate fuori dagli uffici, a contatto con la comunità, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo raccontando il lavoro quotidiano dei dipendenti a favore del territorio. L’evento prevede la partecipazione di At – autolinee toscane, Plures e Publiacqua con un ricco programma di talk, incontri e animazioni. Ci saranno anche gli stand degli uffici del Comune, con l’ufficio della Segreteria della sindaca, l’ufficio Urbanistica, il Punto Comune, la Protezione Civile e la società della salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

