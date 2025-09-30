Comune in dissesto? I debiti li pago lo Stato La sentenza che può cambiare tutto
La presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a versare più di 1 milione di euro alla società Energit Spa. Il tribunale di Roma ha infatti emesso un decreto ingiuntivo nei confronti dell'istituzione di Palazzo Chigi, costringendola a pagare l'intero valore del credito vantato da una società nei confronti di un Comune in dissesto. La decisione dei giudici capitolini segue la scia di una serie di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e costituirà un precedente dall'impatto non irrilevante per i contenziosi tra imprese e Pubblica amministrazione, anche per le casse pubbliche dello stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
