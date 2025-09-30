Comune di Napoli Fitch promuove ulteriormente il rating

Nei giorni scorsi l’agenzia di rating Fitch aveva migliorato il rating del Comune di Napoli portandolo a BBB, precisando che vi era la possibilità di un aggiustamento in rialzo qualora il rating dell’Italia fosse migliorato e così è avvenuto. A seguito dell’innalzamento del risultato dell’Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it