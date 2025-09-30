Comune di Napoli Fitch promuove ulteriormente il rating
Nei giorni scorsi l’agenzia di rating Fitch aveva migliorato il rating del Comune di Napoli portandolo a BBB, precisando che vi era la possibilità di un aggiustamento in rialzo qualora il rating dell’Italia fosse migliorato e così è avvenuto. A seguito dell’innalzamento del risultato dell’Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: comune - napoli
Flop live Napoli, gli organizzatori: “Comune assente e contesto ostile”
Io Lotto – La donna e il tempo di cambiare: iniziative del Comune di Napoli sui fenomeni di violenza
Napoli, al Maradona ariva l?Uefa e il Comune cambia piano: parcheggi e più spettatori
Seduta del Consiglio comunale del 29 settembre 2025. Segui i lavori in diretta: Sul sito http://comune.napoli.it Sul canale YouTube https://youtube.com/user/comunenapoli… Sulla pagina Facebook - X Vai su X
# Cerchi nuove opportunità professionali? alla Mostra d'Oltremare l'evento organizzato dal Comune di Napoli per far incontrare . Grazie all’iniziativa - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune di Napoli migliora ulteriormente il rating: Fitch lo promuove a BBB+ - Nei giorni scorsi l’Agenzia di rating Fitch aveva migliorato il rating del Comune di Napoli portandolo a BBB, precisando che vi era la possibilità di un aggiustamento in ... Da msn.com
Napoli, Fitch migliora ulteriormente rating del Comune - Ulteriore miglioramento del rating del Comune di Napoli da parte dell'agenzia Fitch, che nei giorni scorsi aveva migliorato il rating portandolo a BBB, precisando che vi era la possibilità di un aggiu ... msn.com scrive