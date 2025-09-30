Si andrà al ballottaggio nell'unico capoluogo di regione che va al voto in questa tornata di elettorale autunnale: nel primo turno delle comunali di Aosta, infatti, nessuno dei candidati è riuscito a superare la soglia minima di sbarramento del 50% per potere trionfare subito e, così, tutto si deciderà tra due settimane nello scontro diretto tra i rappresentanti delle due coalizioni più votate. Il centrosinistra autonomista finisce il primo tempo della sfida in testa con il 45,29% dei voti validi, tallonato dall'alleanza di centrodestra con il suo 42,69%. Il gruppo autonomista, popolare e democratico si è presentato con la candidatura a sindaco di Aosta di Raffaele Rocco, affiancato dalla sua vice in pectore Valeria Fadda, mentre il raggruppamento composto tradizionalmente dai partiti che governano a livello nazionale aveva proposto i nomi di Giovanni Girardini e Sonia Furci rispettivamente come primo e secondo cittadino della città più grande della Valle d'Aosta, regione andata al voto anche lei lo scorso finesettimana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Comunali, ad Aosta si va al ballottaggio tra autonomisti-Pd e centrodestra