Compleanno Giroud il Milan lo omaggia sui social con i gol e i migliori momenti in rossonero
Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, attualmente bomber del Lille nella Ligue 1 francese, compie oggi 39 anni. Il club rossonero gli ha fatto gli auguri di buon compleanno sui social, ricordandone le gesta con il Diavolo dal 2021 al 2024. I video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Olivier Giroud sembra ancora un ragazzino Mancano 5 giorni al suo 39esimo compleanno è ancora decisivo in europa Entra nel secondo tempo in Lille-Brenn, prende l'ascensore e all'80' regala il 21 che vale la vittoria ai suoi ? - facebook.com Vai su Facebook
Eterno Giroud, 39 anni a suon di gol: "Con l’età ci sono cose che non cambiano molto..." - Con quella di ieri l'ex Milan è il terzo marcatore più anziano da quando esiste l’Europa League. Riporta gazzetta.it
Francia, domenica omaggio a Giroud prima del match contro la Croazia - Domenica 23 marzo, prima della sfida di Nations League contro la Croazia, lo Stade de France renderà omaggio al miglior marcatore di sempre della Francia (57 reti): Olivier Giroud. Secondo sportmediaset.mediaset.it