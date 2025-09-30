Como vendita abusiva di frutta e verdura | sequestrati 800 chili di merce

Como, 30 settembre 2025 – Il controllo a un commerciante ambulante, svolto dalla Polizia Locale di Como tra via Varesina e viale Gabriele D'Annunzio, si è concluso con il sequestro di una grossa quantità di merce, donata in beneficienza. L' intervento è scaturito da precedenti controlli a un ambulante di ortofrutta, autorizzato unicamente per la vendita itinerante, che invece occupava stabilmente un'area di proprietà comunale con merce e attrezzature varie. Al commerciante, sono state contestate violazioni in materia di commercio e pubblicità non autorizzata. Sono state contestate s anzioni amministrative per un importo totale di circa 2500 euro, ed è stato denunciato a piede libero per invasione di terreno di proprietà pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, vendita abusiva di frutta e verdura: sequestrati 800 chili di merce

