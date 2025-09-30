Como ricorda Sabrina Pagliarani agente di polizia morta in servizio sulla A9

Questa mattina, all’area di servizio Lario Ovest sull’autostrada A9, è stata commemorata Sabrina Pagliarani, agente della polizia stradale di Busto Arsizio morta in servizio il 30 settembre 1994 sullo svincolo autostradale di Como Sud.Alla cerimonia hanno partecipato il comandante della sezione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

como ricorda sabrina pagliaraniComo ricorda Sabrina Pagliarani, agente di polizia morta in servizio sulla A9 - Cerimonia di commemorazione nell’area di servizio Lario Ovest con polizia stradale, questura e associazione nazionale della polizia di Stato ... Secondo quicomo.it

como ricorda sabrina pagliaraniTrent’anni dalla tragedia la Polizia di Stato ricorda Sabrina Pagliarani, morta sull’A/9 travolta da un Tir - La Polizia di Stato di Como, questa mattina nell'area di servizio Lario Ovest sull'autostrada A/9, alla presenza del Comandante della ... Si legge su valtellinanews.it

