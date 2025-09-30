Como la foto choc della strada che cede a Camnago Volta e inghiotte un’auto
Momenti di paura ieri pomeriggio a Camnago Volta, frazione di Como, quando un improvviso cedimento stradale ha inghiottito parzialmente un’auto in transito. L’episodio è avvenuto in via Navedano, poco prima del ponticello in direzione Camnago, all’altezza del civico 16. La foto è davvero. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: como - choc
Ramona Rinaldi, "finto suicidio": svolta choc a Como, arrestato il compagno
Tuffo choc dal traghetto nel Lago di Como: due giovani turisti ritrovati ore dopo sulla Regina, denunciati
Petardo lanciato in casa a Como, sveglia choc per un 61enne: denunciato il vicino
Le immagini-choc con il nostro viaggio nel paese tra comasco e Monza Brianza: qui foto e video - facebook.com Vai su Facebook
Nubifragio sul Lario, Como allagata: strade bloccate. Frana sulla Lariana: auto colpita, occupanti illesi anche se sotto choc - Il più grosso tra Como e Blevio: una frana colpisce una vettura in transito, traffico bloccato. ciaocomo.it scrive
Spaventoso cedimento in provincia di Como: un’intera porzione di strada è collassata diventando una voragine - E’ successo ieri sera lungo la Strada Provinciale 38 tra Cantù e Alzate Brianza, in provincia di Como. Lo riporta comozero.it