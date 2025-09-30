Como autovelox mobili sulla tangenziale A59 e sulle strade lombarde | il calendario fino al 5 ottobre

I controlli della polizia stradale con autovelox mobili continuano anche a ottobre e interesseranno diverse arterie della Lombardia. Tra queste c’è anche la tangenziale di Como (A59), dove gli agenti saranno in azione per monitorare il rispetto dei limiti di velocità e garantire maggiore. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, autovelox mobili sulla tangenziale A59 e sulle strade lombarde: il calendario fino al 5 ottobre - Controlli della polizia stradale in Lombardia fino a domenica 5 ottobre: tra le tratte sorvegliate anche la tangenziale A59 di Como

