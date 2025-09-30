Como, 30 settembre 2025 – L' operazione Laghi sicuri 2025, partita il 15 giugno, si è conclusa con 829 missioni naval i svolte dalle unità navali della Guardia Costiera sui laghi maggiori italiani, che hanno p ercorso oltre 14mila miglia nautiche in 1770 ore di navigazione, durante le quali sono stati eseguiti 3194 controlli in materia di polizia di sicurezza della navigazione, diporto e ambiente. Elevando 463 sanzioni amministrative per un totale di quasi 100mila euro. Il bilancio dell'operazione - svolta anche sui laghi di Garda, Como e Maggiore, grazie ai tre Nuclei Guardia Costiera - arriva dalla stessa Guardia Costiera a conclusione della stagione inaugurata il 18 luglio scorso, che ha garantito numerose attività di soccorso e il coordinamento delle attività di pattugliamento svolte dagli oltre 90 militari e dai 16 mezzi navali operanti sui tre laghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, 74 persone salvate durante l'estate 2025 dalla Guardia Costiera