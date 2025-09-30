Commercio Incontro sulle criticità

Incontro fra sindaco, assessore al Commercio e principali associazioni di categoria, richiesto congiuntamente da Cna, Confartigianato e Confesercenti. L’obiettivo era quello di affrontare le criticità emerse durante l’estate, con particolare attenzione al centro storico. Al termine della riunione, amministratori e rappresentanti delle categorie hanno effettuato una passeggiata per le vie del centro storico, in particolare su via Roma e via Zuccarelli, per osservare la situazione attuale, definita "molto ordinata". Dal tavolo è emersa una volontà comune: rivedere il regolamento comunale sul commercio e sull’ occupazione del suolo pubblico e l’obiettivo condiviso è "valorizzare il tessuto commerciale e artigianale del centro storico, senza trascurare il rispetto delle regole e del decoro urbano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

