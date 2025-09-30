il ritorno di “sabrina the teenage witch” su paramount+ conquista il pubblico. Una delle serie televisive più amate degli anni ’90 sta vivendo una sorprendente rinascita nel panorama dello streaming, raggiungendo le prime posizioni tra i titoli più visualizzati. Nonostante siano trascorsi oltre vent’anni dalla conclusione della produzione originale, “Sabrina the Teenage Witch” sta attirando un vasto pubblico su Paramount+, superando anche alcune delle franchise più consolidate del network. Questo fenomeno evidenzia come i contenuti nostalgici possano continuare a catturare l’interesse degli spettatori, specialmente durante la stagione autunnale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Commedia classica continua a stupire 29 anni dopo e adesso è di tendenza su Paramount+